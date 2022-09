/ Lesedauer: ca. 2min Kunst Künstlergruppe „Norddeutsche Realisten“ malt in Bremen

Malen unter freiem Himmel: In Bremen können derzeit an unterschiedlichen Orten Künstler der „Norddeutschen Realisten“ an ihrer Staffelei beobachtet werden. Ihre Werke werden anschließend in Ausstellungen gezeigt.