In Bremen bricht der Winter herein. Doch in der Hansestadt wird einem kompletten Wohnblock das Gas abgedreht. Es geht um nicht bezahlte Rechnungen - doch die Mieter sind scheinbar unschuldig.

© Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild Blick auf ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. Foto:Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Von dpa