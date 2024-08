/ Lesedauer: ca. 2min Erntebilanz 2024 Knapp 15 Prozent weniger Getreide geerntet als im Vorjahr

Wegen der großen Regenmengen in diesem Jahr sind die Erträge bei Weizen, Roggen und Co. für die niedersächsischen Landwirte deutlich zurückgegangen. Immerhin gibt es ein Plus beim Sommergetreide.

© Lars Penning/dpa Die Getreideernte in Niedersachsen ist in diesem Jahr schlechter ausgefallen als 2023. (Archivbild) Foto: Lars Penning/dpa

Von dpa