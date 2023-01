/ Lesedauer: ca. 2min Erreichbarkeit Kinderschutzbund mahnt mehr ländliche Beratungsstellen an

Immer wieder werden Kinder Opfer von Gewalt: In Barsinghausen bei Hannover wurde ein vierjähriger Junge tot in seinem Bett gefunden - er soll misshandelt worden sein. Fehlt es an Beratungsstellen? Der niedersächsische Kinderschutzbund hat eine klare Meinung dazu.

© Moritz Frankenberg/dpa Blumen, zwei Plüschtiere und ein Windspiel liegen neben einer Grabkerze an einem Hauseingang. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Von dpa