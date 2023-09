/ Lesedauer: ca. 3min Bundesliga Keita-Ausfall droht: Toptransfer fehlt beim Werder-Training

Eine Woche ist das Bundesliga-Debüt von Naby Keita erst her. Am Sonntag in Darmstadt droht der Neuzugang vom FC Liverpool aber erneut auszufallen. Werder Bremen steckt weiter in der Findungsphase.

© - Naby Keita steht vor der Werder-Raute. Foto: -

Von dpa