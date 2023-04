/ Lesedauer: ca. 2min Schüler und Auszubildende Keine landesweite Ermäßigung zum Start des 49-Euro-Tickets

In wenigen Tagen startet das 49-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr. In einigen Bundesländern gibt es das Ticket für weniger Geld - zumindest für einige Gruppen. In Niedersachsen sieht dies vorerst anders aus.

© Carmen Jaspersen/dpa Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Von dpa