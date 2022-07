/ Lesedauer: ca. 4min Rüstungsindustrie Besserer Schutz und Feuerkraft: Rheinmetall zeigt Rüstung

In der südlichen Lüneburger Heide liegt das größte private Militär-Testgelände Europas. Der Rüstungskonzern Rheinmetall gibt einen seltenen Einblick in seine Produktion - und wittert nicht nur wegen des Kriegs in der Ukraine weitere Milliardengeschäfte.