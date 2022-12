/ Lesedauer: ca. 2min Gesundheit Kassenärzte schlagen Alarm: „Kinderarztpraxen am Limit“

Die Welle an Atemwegsinfekten bringt Kinder- und Jugendmediziner an ihre Grenzen. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen sieht aber auch strukturelle Probleme. Was ist die Lösung?

Von dpa