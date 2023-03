/ Lesedauer: ca. 2min Atom Joint Venture stellt Brennelemente her

Eigentlich sollte es kein Joint Venture mit einem russischen Unternehmen zur Herstellung von Brennelementen in Deutschland geben. Nun wurde dieses Unternehmen in Frankreich gegründet - die Produktion ist in Niedersachsen.

© Friso Gentsch/dpa/Archivbild Blick auf ein Zugangstor vom Werk der Framatome - Advanced Nuclear Fuels GmbH. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Von dpa