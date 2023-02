/ Lesedauer: ca. 3min Kriegsfolgen Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine: Schicksale

Am Freitag jährt sich der Beginn der russischen Invasion in die Ukraine zum ersten Mal. Millionen Menschen sind seitdem auf der Flucht. Einige von ihnen sind in Niedersachsen untergekommen - ihre Schicksale.

© Frank Neuendorf/dpa/Archivbild Wladimir Ogloblin, ukrainischer Fotograf mit seinem Foto „Das letzte Autogramm des Winters 2020“. Foto: Frank Neuendorf/dpa/Archivbild

Von dpa