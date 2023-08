/ Lesedauer: ca. 2min Politik Innenministerin will Katastrophenschutz weiter ausbauen

Die Debatte um Sirenen hatte im Zuge der verheerenden Unwetter mit Todesopfern in NRW und Rheinland-Pfalz vor zwei Jahren an Fahrt aufgenommen. In Niedersachsen wurde danach ein millionenteures Programm aufgelegt, doch das Geld ist bereits gebunden. Wie geht es weiter beim Katastrophenschutz?

© Moritz Frankenberg/dpa Daniela Behrens (SPD) spricht mit einer Einsatzkraft der Feuerwehr. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Von dpa