/ Lesedauer: ca. 2min Beerdigung Immer mehr Urnenbestattungen in Niedersachsen

Immer mehr Menschen lassen sich nicht mehr im Sarg bestatten. Die meisten Verstorbenen werden in Niedersachsen inzwischen in Urnen beigesetzt, immer mehr zudem in Ruhewäldern. Fachleute sehen verschiedene Gründe für die Entwicklungen.

© Swen Pförtner/dpa/Symbolbild Ein Holzkreuz steht im Friedwald Burg Plesse bei Göttingen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Von dpa