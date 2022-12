/ Lesedauer: ca. 3min Jahreswechsel IG-BCE: Gewinnabschöpfungen mit Öko-Investitionen koppeln

Was in manchen Ländern schon beschlossen war, dauerte in Deutschland recht lange: ein Gesetzentwurf zur Umverteilung von „Zufallsgewinnen“ aus der Energiekrise. Das Geld soll helfen, dass die Stromrechnungen nicht extrem anschwellen. Welche Bedingungen sollten dafür gelten?

Von dpa