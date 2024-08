/ Lesedauer: ca. 2min Modernisierungsarbeiten Huntesperrwerk wieder für Radfahrer passierbar

Nach vielen Wochen sind die Klappbrücken am Huntesperrwerk in Elsfleth wieder für Radfahrer und Fußgänger geöffnet. Allerdings ist in den kommenden Tagen noch mit Wartezeiten zu rechnen.

© Carmen Jaspersen/dpa Nach Modernisierungsarbeiten soll die Klappbrücken des Huntesperrwerks wieder für Fußgänger und Radfahrer passierbar sein. (Archivfoto) Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Von dpa