Wettkampf Hunderte Tiere beim Schlittenhunderennen „Luchstrail"

In Bad Harzburg hechelten am Wochenende über 400 Hunde mit ihren Herrchen um die Wette. Auf der Bad Harzburger Galopprennbahn fand die erste Runde der norddeutschen Schlittenhundemeisterschaft statt. Das Wetter spielte gerade so mit.