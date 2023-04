/ Lesedauer: ca. 2min Gastgewerbe Hotels freuen sich über „Restart“ zur Hannover Messe

Aufbruchstimmung in der Hotellerie: Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen läuft auch das Messegeschäft in Hannover wieder an. Zehntausende Gäste werden in den nächsten Tagen erwartet.

Von dpa