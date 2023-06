/ Lesedauer: ca. 3min Ferien Heide und Harz mit Buchungen zufrieden

Der Sommer droht erneut heiß und trocken zu werden. Viele zieht es deshalb für den Urlaub an die Küstenorte. So ist die Lage in den Urlaubsregionen im Harz und in der Heide.

© Matthias Bein/dpa Wanderer stehen auf dem Rosstrappefelsen und genießen die Aussicht ins Bodedal. Foto: Matthias Bein/dpa

Von dpa