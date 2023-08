/ Lesedauer: ca. 2min Handball Hannovers Handballer zurück auf der Europacup-Bühne

Die TSV Hannover-Burgdorf will bei Ystads IF HF den ersten Schritt in die Gruppenphase der European League gehen. Die Generalprobe ist mit dem Auftaktsieg in der Bundesliga beim HC Erlangen gelungen.

© Swen Pförtner/dpa/Archivbild Hannovers Trainer Christian Prokop gestikuliert. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Von dpa