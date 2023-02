/ Lesedauer: ca. 2min 3. Liga „Haben einen Lauf“: Osnabrück holt sechsten Erfolg in Serie

Drittligist Osnabrück surft auf einer Erfolgswelle. Der VfL holte in der 3. Liga den sechsten Sieg in Serie. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger bleibt an den oberen Tabellenrängen dran.

© Friso Gentsch/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Friso Gentsch/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Von dpa