Naturschutz Grünen-Fraktion in Bremen fordert Schutzprogramm für Moore

Moorböden sind wichtige CO2-Speicher - und im Land Bremen gibt es vergleichsweise viele von ihnen. Die Grünen-Fraktion in Bremen möchte das nutzen. In einem am Montag vorgestellten Positionspapier fordert sie ein eigenes Moorschutzprogramm für das Land.