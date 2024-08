/ Lesedauer: ca. 2min Badeverbote und Warnungen Giftige Blaualgen: Welche Badeseen sind betroffen?

Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad suchen viele eine Abkühlung im See. Doch in einigen Gewässern in Niedersachsen und Bremen müssen sich Badegäste vor Blaualgen in Acht nehmen.

© Philipp Schulze/dpa Blaualgen in stehenden Gewässern sind im Sommer keine Seltenheit. (Archivbild) Foto: Philipp Schulze/dpa

Von dpa