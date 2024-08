/ Lesedauer: ca. 2min Wohnungsbaukrise Geywitz unterstützt Vorrang für Anwohner bei Baulandvergabe

In manchen Orten, gerade an Nord- und Ostsee, kommen Einheimische kaum noch an Grundstücke heran. Grund sind finanzkräftige Investoren von außerhalb. Aus Sicht der Bauministerin muss das nicht sein.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa Bauministerin Geywitz will Einheimische beim Grundstückskauf unterstützen. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von dpa