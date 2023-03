/ Lesedauer: ca. 2min Sprache Gendern in Schulprüfungen soll nicht als Fehler zählen

Wer in Schularbeiten zum Beispiel mit Gender-Sternchen schreibt, soll in Niedersachsen nicht dafür bestraft werden. Die AfD sieht dadurch die „deutsche Kultursprache“ in Gefahr - hat in einem Punkt aber auch Lob für die Positionierung des zuständigen Ministeriums.

© Gregor Bauernfeind/dpa/Archivbild Auf einem Bildschirm ist das Wort „Schüler*innen“ zu sehen. Foto: Gregor Bauernfeind/dpa/Archivbild

Von dpa