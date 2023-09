/ Lesedauer: ca. 2min Politik Gegen Hetze: Bürgermeisterinnen starten Frauen-Netzwerk

In der Kommunalpolitik sind Frauen in vielen Orten in der Minderheit. Amtsträgerinnen sind teilweise mit Sexismus konfrontiert. Ein neues Netzwerk in Niedersachsen soll Frauen in der Politik stärken.

© Philipp Schulze/dpa/Archivbild Claudia Kalisch (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeisterin der Hansestadt Lüneburg. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Von dpa