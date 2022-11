/ Lesedauer: ca. 2min Agrar Geflügelhalter rechnen mit weiter steigenden Eierpreisen

Derzeit sind wenige Legehennen in den Ställen - gleichzeitig ist die Nachfrage nach Eiern weltweit hoch. Die Verbraucher, die in den vergangenen Monaten vor allem preisgünstige Ware nachgefragt haben, werden wohl tiefer in die Tasche greifen müssen.

Von dpa