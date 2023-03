/ Lesedauer: ca. 3min Gewerkschaft GdP fordert kostenlosen Nahverkehr für Polizisten in Zivil

Polizisten in Uniform dürfen in Niedersachsen seit längerer Zeit kostenlos Bahn fahren. In Schleswig-Holstein soll dies künftig auch möglich sein, wenn die Beamten in ziviler Kleidung unterwegs sind. Kommt so ein Schritt auch in Niedersachsen?

© Swen Pförtner/dpa/Archivbild Verschiedene Wappen mit dem Schriftzug „Polizei“ sind an Ärmeln von Einsatzkleidung zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Von dpa