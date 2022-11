/ Lesedauer: ca. 2min Cloppenburg Ganztagsschule erhält Preis für beste Schulmensa

An zahlreichen weiterführenden Schulen in Niedersachsen wird auch im Nachmittag unterrichtet. Viele bieten für die Schülerinnen und Schüler warme Mahlzeiten an. Eine Schule macht das offenbar besonders gut - und wurde dafür nun ausgezeichnet.