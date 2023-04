© Sabine Moser/Katholische Kirche Braunschweig/dpa

Am Taufbrunnen in der St. Petrus-Kirche in Wolfenbüttel steht Jannik Heroldt (M) gemeinsam mit Dietlinde Schulze (l), Gemeindereferentin, und Uta Maria Pfeiffer, Katechumenatsbegleiterin. Foto: Sabine Moser/Katholische Kirche Braunschweig/dpa