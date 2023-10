/ Lesedauer: ca. 2min Freizeit Frauen und Männer rollen Strohballen um die Wette

Strohballen sind in Niedersachsen üblicherweise auf Bauernhöfen zu finden, doch in Ostfriesland an der Nordseeküste werden sie einmal im Jahr zweckentfremdet. Gesucht wird der Sieger eines kuriosen Wettkampfes.

© Lars Penning/dpa Der Rundballen wird den Deich 80 Meter hochgerollt. Foto: Lars Penning/dpa

Von dpa