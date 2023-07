/ Lesedauer: ca. 2min Gesellschaft Frauen nehmen immer häufiger Nachnamen von Ehemann an

Verhältnismäßig wenig Männer nehmen bei einer Eheschließung den Nachnamen ihrer Frau an. In vielen Städten in Niedersachsen ist diese Tendenz ähnlich.

© Axel Heimken/dpa Eine Frau und ein Mann halten sich bei einem Strandspaziergang an den Händen. Foto: Axel Heimken/dpa

Von dpa