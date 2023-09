/ Lesedauer: ca. 1min Prozess Frau mit Stoffgürtel erstickt: 33-Jähriger verurteilt

In Bremerhaven hat ein 33-Jähriger eine Frau erstickt. Zu dieser Einschätzung ist das Landgericht Bremen gelangt. Am Dienstag sprach der Vorsitzende Richter in dem Prozess das Urteil.

© Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Von dpa