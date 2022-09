/ Lesedauer: ca. 2min Erdgeschichte Fossilien-Suche und Öl-Gewinnung am „Tag des Geotops“

An zahlreichen Orten in Niedersachsen wurde am Sonntag die Erdgeschichte erlebbar - etwa in Höhlen, Steinbrüchen oder ehemaligen Bergwerken. Der Dinosaurier-Park Münchehagen hatte darüber hinaus zu einem besonderen Event eingeladen.