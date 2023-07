/ Lesedauer: ca. 3min Steuern Land gegen Lindners geplante Steuersenkung für Hauskäufer

Wer heute ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, muss in der Regel einige Tausend Euro an den Staat draufzahlen. Bundesfinanzminister Lindner will das ändern. Aber macht das Land da mit?

© Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere sitzt in der Landespressekonferenz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Von dpa