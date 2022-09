/ Lesedauer: ca. 2min Auszeichnung Filmpreis für Serie „Das Geheimnis des Totenwaldes“

Das Krimifestival „Tatort Eifel“ hat einen Preis in den Norden verliehen. An eine Serie, die zwischen Hamburg und Niedersachsen spielt und in der Matthias Brandt und Karoline Schuch ermitteln.