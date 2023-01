/ Lesedauer: ca. 2min Jahresstart Eiskalter Brauch: Anbaden an der Küste wieder möglich

Mit einem Sprung in die eisige Nordsee begrüßen manche Küstenbewohner und Urlauber traditionell das neue Jahr. In den vergangenen Jahren mussten Mutige allerdings wegen der Corona-Pandemie auf den eiskalten Brauch verzichten - an diesem Neujahrstag sieht das anders aus.

© Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild Schwimmer laufen beim traditionellen Anbaden bei 6,7 Grad Wassertemperatur in das Wasser der Nordseelagune. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Von dpa