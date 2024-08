/ Lesedauer: ca. 2min Feuer in Dachgeschoss Einsatzkräfte finden Leiche nach Dachstuhlbrand

Eine Dachgeschosswohnung in der Lüneburger Innenstadt gerät in Brand, dann greift das Feuer um sich. Die Einsatzkräfte finden eine Leiche in der Wohnung. Was ist passiert?

© Marijan Murat/dpa Eine Dachgeschosswohnung in Lüneburg gerät in Brand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

