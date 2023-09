/ Lesedauer: ca. 3min Kultur Einblicke in alte Gebäude am Tag des offenen Denkmals

Beim Tag des offenen Denkmals erhalten Besucher Einblicke in alte, oft sonst nicht zugängliche Gebäude. In Niedersachsen und Bremen sind in diesem Jahr mehr als 500 Denkmäler dabei.

© Sina Schuldt/dpa Das Alte Pumpwerk kann am Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von dpa