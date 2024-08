/ Lesedauer: ca. 2min Brände Ein Schwerverletzter nach Brand an historischem Haus am Dom

Feuer an einem historischen Gebäude nahe des Doms in Verden: Die Löscharbeiten zogen sich bis in die späte Nacht. Betreten kann man das Haus vorerst nicht mehr.

© Moritz Frankenberg/dpa Löscharbeiten nahe dem Verdener Dom beendet - historisches Haus unbetretbar. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Von dpa