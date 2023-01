/ Lesedauer: ca. 4min Fußball Dritte Liga im Nordwesten: Neustart im Abstiegskampf

In der 3. Liga rollt am Wochenende wieder der Ball. Die drei Nordwestclubs Osnabrück, Oldenburg und Meppen mischen im Abstiegskampf mit. Auf diese Personen kommt es jetzt in den Vereinen an.

© David Inderlied/dpa/Archivbild Meppens Steffen Puttkammer (l) und Luka Tankulic sind enttäuscht nach dem Tor zum 0:1. Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

Von Lars Reinefeld, Felix Schröder und Sebastian Stiekel, dpa