/ Lesedauer: ca. 2min Göttingen Tag der offenen Tür zieht Besucher zum Rettungshubschrauber

Seit 50 Jahren rettet die DRF Luftrettung in Deutschland Menschen in Not. Das Jubiläum begeht die Gesellschaft mit Tagen der offenen Tür in ganz Deutschland. In Göttingen präsentierten noch weitere Rettungsdienste ihr Angebot.

© Swen Pförtner/dpa Seit 50 Jahren rettet die DRF Luftrettung in Deutschland Menschen in Not. Foto: Swen Pförtner/dpa

Von dpa