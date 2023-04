/ Lesedauer: ca. 2min Region Hannover Drehkreuz zur Aufnahme von Ukraine-Geflüchtete eingestellt

Vor etwas mehr als einem Jahr kam der erste Sonderzug mit Ukraine-Flüchtlingen an einem eingerichteten Drehkreuz am Messebahnhof in Laatzen an. Nun ist ein Ende des Drehkreuzes in Sicht.

Von dpa