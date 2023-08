/ Lesedauer: ca. 3min Kantinenessen Die VW-Currywurst kehrt zurück

Die Nachricht vom Currywurst-Aus in einer VW-Kantine in Wolfsburg hatte vor zwei Jahren sogar Altkanzler Gerhard Schröder auf den Plan gerufen. Jetzt kehrt der „Kraftriegel der Facharbeiter“, wie Schröder sie nannte, in das Restaurant im Vorstandshochhaus zurück.

© picture alliance/dpa/Archivbild Eine Currywurst mit Aufschrift „Volkswagen Originalteil“ liegt auf einem Teller. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Von dpa