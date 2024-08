/ Lesedauer: ca. 3min Noch kein Starttermin Deutschlandticket: Schüler müssen sich weiter gedulden

Was in Hamburg Realität ist, scheint in Niedersachsen in weiter Ferne: das kostenlose Deutschlandticket für junge Leute. Selbst eine landesweite Schülerfahrkarte für 29 Euro gibt es bisher nicht.

© Moritz Frankenberg/dpa Im Koalitionsvertrag der Landesregierung Niedersachsens steht das vergünstigte Deutschlandticket für Schüler und Azubis klar drin. Eingeführt wurde es bisher aber noch nicht. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Von Judith Bootsmann, dpa