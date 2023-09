/ Lesedauer: ca. 3min Gastronomie Dehoga fordert dauerhaft reduzierten Mehrwertsteuersatz

In wenigen Monaten läuft der reduzierte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie aus. Viele Seiten in Deutschland fordern angesichts vieler Herausforderungen eine Verlängerung. So auch in Niedersachsen.

© Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild Zusammengeklappte Stühle stehen vor einem Restaurant in Hannover. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Von dpa