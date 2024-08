/ Lesedauer: ca. 1min Im Landkreis Nienburg Dach von Gaststättensaal eingestürzt - niemand verletzt

Schreck am späten Nachmittag in Uchte bei Nienburg: Das Dach eines Saales an einer früheren Kneipe stürzt plötzlich ein. Zum Glück hielt sich niemand in dem Gebäudeteil auf.

© Mohssen Assanimoghaddam/dpa Im Landkreis Nienburg ist der Saal an einer früheren Kneipe eingestürzt - niemand wurde verletzt. (Symbolfoto) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Von dpa