/ Lesedauer: ca. 2min Verteidigung Bundeswehr in Niedersachsen bildet immer mehr Ungediente aus

Seit 2020 bietet das Landeskommando Niedersachsen die Ausbildung von Menschen ohne Bundeswehr-Erfahrung für die Reserve an. Das stößt auf großes Interesse. Ein weiteres Bundesland will in Kürze nachziehen.

© Ole Spata/dpa/Archivbild Soldaten der Reserve stehen bei ihrer Gelöbnisfeier für freiwillige Rekruten und Rekrutinnen ohne Bundeswehrerfahrung. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Von dpa