Forstwirtschaft Bucheckern-Ernte beginnt - viel Handarbeit

Förster mussten schon vor Jahrhunderten überlegen, was sie für kommende Generationen pflanzen. In den Wäldern in Niedersachsen lagert Saatgut für Millionen Bäume. Die besten Bucheckern werden aussortiert.