© Philip Dulian/dpa

Florian Pfeffer (r-l), Landesvorstandssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Julia Tiedemann, Landesvorsitzende der Bürger in Wut (BiW) in Bremen, und Claas Bansemer, Generalsekretär der FDP in Bremen, sitzen während der Landespressekonferenz nach der Bürgerschaftswahl in Bremen im Rathaus. Foto: Philip Dulian/dpa