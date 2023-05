/ Lesedauer: ca. 2min Wahlen Bremer Wahlbezirke werden weiter ausgezählt

Das Land Bremen ist in 596 Wahlbezirke unterteilt. Während in Bremerhaven am Montag bereits alle 97 ausgezählt waren, dauert die Auszählung der Stimmen in der Stadt Bremen weiter an.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa Ein Schild mit der Aufschrift „Ischa Waahl“ hängt nach der Bürgerschaftswahl am historischen Roland von Bremen auf dem Marktplatz vor dem Bremer Rathaus. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von dpa