/ Lesedauer: ca. 3min Bürgerschaft SPD, Grüne und Linke stimmen für neue Koalition in Bremen

Rot-Grün-Rot regiert seit 2019 in Bremen - und will weitermachen. Die drei Parteien stimmen am Wochenende klar für den Koalitionsvertrag. Noch in dieser Woche soll der SPD-Politiker Andreas Bovenschulte erneut zum Bürgermeister gewählt werden.

© Marco Rauch/dpa Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft nehmen an der konstituierende Sitzung teil. Foto: Marco Rauch/dpa

Von dpa